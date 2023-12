Mettant fin à neuf mois de suspense, le Comité international olympique a autorisé vendredi les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre aux JO 2024 de Paris, sous strictes conditions, laissant présager une très mince délégation.

Seuls seront concernés les sportifs « individuels neutres » qui ont pu franchir l’obstacle des qualifications, ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine, et ne sont sous contrat ni avec l’armée ni avec des agences de sécurité nationales.

Onze d’entre eux remplissent pour l’heure ces critères, soit huit Russes et trois Bélarusses, a précisé le CIO dans un communiqué.

Des conditions de participation que la Russie a dénoncé dans la foulée de cette annonce comme « discriminatoires » et allant « à l’encontre des principes sportifs », par la voix du ministre russe des Sports Oleg Matytsine, cité par l’agence de presse TASS.

Il a cependant indiqué que les athlètes russes ayant obtenu le droit de participer aux JO-2024 « participeront probablement ».

Il n’y en aura « pas en athlétisme », a affirmé vendredi soir le président de la Fédération internationale d’athlétisme Sebastian Coe, en insistant sur la « position inchangée » de l’organisation du sport olympique phare.

Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.

Read: https://t.co/j4qeeE0mxM pic.twitter.com/pLk0aKjL0F

— IOC MEDIA (@iocmedia) December 8, 2023