Le Maroc a raflé 21 médailles (8 en or, 8 en argent et 5 en bronze) lors des deuxièmes Jeux africains de plage organisés du 23 au 30 juin dans la station balnéaire de Yasmine Hammamet (70 KM de Tunis), se classant ainsi troisième de cette édition.

Les médailles d’or du Maroc ont été remportées par la sélection de Beach soccer qui a signé un parcours des plus impressionnants dans le tournoi de la discipline et les sélections masculine et féminine de beach volley-ball qui ont terminé la compétition avec un double sacre.

En Karaté (kata), les breloques d’or ont été l’œuvre de Salah eddine El mansoury (Kata individuel/Messieurs) et la sélection nationale (dames) composée de Aya En-nesyry, Sanae Agalmam et Marwa dans les épreuves de Kata Team.

L’équipe nationale de Kung Fu Wushu s’est distinguée également lors des Jeux africains de plage en s’adjugeant 7 médailles (2 en or, 3 en argent et 2 en bronze).

Dans la discipline de Beach Tennis, Inas Ziki et Anass Bouaouda ont décroché le métal précieux lors des épreuves du double mixte.

La première place du tableau des médailles est revenue à l’Algérie (15 en or, 7 en argent et 12 en bronze) suivie par la Tunisie (13 en or, 12 en argent et 14 en bronze).

Après une première édition organisée sur l’île de Sal au Cap-Vert du 14 au 23 juin 2019, les Jeux Africains de Plage enregistrent, pour leur deuxième édition, la participation d’environ 1100 sportifs dans plusieurs disciplines, représentant une cinquantaine de Comités olympiques africains.

Les sportifs marocains ont concouru dans les 9 disciplines: beach rowing, beach hand, beach volley, beach soccer, beach tennis, basket 3×3, karaté kata, kungfu wushu et open water.