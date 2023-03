IPmarketplace: le nouvelle plateforme de valorisation des brevets d’invention de l’OMPIC

La plateforme « IPmarketplace » est une plateforme digitale qui a pour objectif de valoriser les brevets d’invention au niveau national et d’établir un partenariat « win-win » entre les entreprises industrielles et les acteurs de développement au niveau national.

S’exprimant à cette occasion, Abdelaziz Babqiq, directeur général de l’OMPIC, citant le dernier rapport de la Chambre de Commerce américaine, a indiqué qu’au niveau international, le Royaume a gagné des places dans le classement mondial de l’innovation, notant que le Maroc est classé premier en Afrique, premier dans le Monde Arabe et deuxième dans la région MENA, sur le plan de la propriété industrielle et commerciale.

« C’est dans cet esprit que la banque de projets innovants et la plateforme IPmarketpkace ont été lancées, à l’occasion de la journée nationale de l’industrie », a-t-il affirmé dans une allocution.

Et d’ajouter que ce classement est le résultat d’un travail de promotion et de transformation digitale de la propriété industrielle et commerciale et une vision qui ambitionne de faire de la propriété industrielle et commerciale un levier au service d’une économie nationale productive, innovante et inclusive.

Aujourd’hui, à travers cette plateforme, l’OMPIC met à la disposition des investisseurs un premier lot de 50 projets innovants, basés sur des brevets d’invention, libres d’exploitation au Maroc, et offrant un potentiel en matière d’investissement de 900 millions de dirhams (MDH) et de création de 2.500 emplois, a-t-il fait savoir.

La séance inaugurale de cette Journée, organisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a été marquée par un message Royal, dont la lecture a été donnée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lire aussi: Maroc: 93.272 entreprises créées en 2022 (OMPIC)

Cet événement, qui réunit les ministères, les institutionnels concernés, les fédérations professionnelles et les opérateurs privés, servira de plateforme d’échange sur les enjeux stratégiques de développement du secteur et les priorités de la nouvelle stratégie industrielle.

La Journée nationale de l’Industrie, dont les prochaines éditions seront déclinées en régions afin de mettre en valeur les potentialités industrielles locales et de traiter des enjeux spécifiques associés, sera inscrite dans le calendrier global des évènements économiques, en tant que rendez-vous de référence annuel de l’Industrie au Maroc.