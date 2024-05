L’acteur mondial de l’outsourcing Intelcia a dévoilé, mardi 22 mai à Casablanca, sa solution d’Intelligence Artificielle (IA) générative « U&AI », qui combine l’humain et l’IA pour offrir des études de cas à haute valeur ajoutée aux conseillers clientèle, aux marques et à leurs clients finaux.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général du groupe Intelcia, Youssef El Aoufir, a indiqué que la plateforme « U&AI » a été développée par des ingénieurs marocains et internationaux dans le but d’améliorer l’expérience client, d’accroître l’efficacité des collaborateurs travaillant dans le service client et d’améliorer la prestation offerte aux clients finaux.

« En pratique, cette plateforme aide à créer une compréhension complète de la voix du client, propose des assistants virtuels pour aider à la communication et à l’information, automatise les tâches répétitives et améliore l’interaction et l’efficacité. Elle vise également à comprendre et à optimiser l’expérience client, ainsi qu’à accroître sa valeur tout au long de son cycle de vie », a-t-il expliqué. Et d’ajouter que la plateforme « U&AI » permettra de réduire les interactions simples entre le conseiller client et son interlocuteur, renforçant ainsi le rôle du premier dans la gestion émotionnelle et la qualification des problèmes.

Pour sa part, Hanaa Sadouk, directrice de E-voluciona (Groupe Intelcia), a mis en avant l’impact polyvalent de « U&AI » pour soutenir les conseillers clientèle, soulignant l’importance des solutions d’automatisation dans la facilitation de diverses tâches courantes qui peuvent être chronophages. Mme Sadouk a, en outre, indiqué que « U&AI » offre un coaching personnalisé des agents grâce à l’automatisation de l’évaluation des grilles de qualité, ce qui peut améliorer la qualité des interactions et soutenir les agents dans leur travail.

Pour ce qui est du déploiement de la solution « U&AI », elle a relevé que l’utilisation de la plateforme nécessite une compréhension approfondie des métiers et de leurs enjeux, ainsi qu’une expertise technologique pour une configuration adaptée. « U&AI n’est pas une solution ‘plug & play’…. C’est une solution qui crée de la valeur pour ses clients en fonction de leurs propres enjeux. Cela nécessite donc une mise en place adaptée à chaque situation », a-t-elle expliqué. La solution « U&AI », élaborée par E-voluciona, le centre d’innovation d’Intelcia, exploite les technologies de pointe de l’IA générative pour servir la relation-client, avec pour ambition d’assurer une satisfaction client optimale.