Le port de Jorf Lasfar s’est doté d’un marégraphe, un nouvel outil de planification, pour alerter en cas de risque de tsunami, et ainsi minimiser les dommages de telles catastrophes naturelles.

Initié dans le cadre du projet Coastwave par le laboratoire géosciences marines et sciences du sol de l’Université Chouaib Doukkali (UCD) et le Centre national de recherche scientifique et technique, en partenariat avec l’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC-UNESCO), ce projet contribuera, selon ses initiateurs, à la prévision des phénomènes naturels résultant des tsunamis, afin de trouver les moyens appropriés pour y répondre.

