La Direction générale de la météorologie explique la cause de la baisse du niveau de la mer observée récemment sur les côtes marocaines.

«La baisse du niveau de la mer observée ces derniers jours sur les côtes marocaines est due aux marées, un phénomène naturel lié aux forces d’attraction de la lune et du soleil, et surtout à l’alignement particulier de la Terre, de la Lune et du Soleil au moment de la pleine lune», explique la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un communiqué publié ce lundi 5 août.

Selon l’institution, ce phénomène est «bien connu» et n’a «rien d’inhabituel». Et d’assurer que cette baisse du niveau de la mer n’a aucun lien avec le phénomène du tsunami», qui est «est une onde longue engendrée par une secousse sismique sous-marine qui provoque un déplacement soudain du fond de l’océan».

Ainsi, «le phénomène de la marée est un mouvement oscillatoire, provoquant une élévation du niveau de la mer (marée haute) et une baisse du niveau de la mer (marée basse)», poursuit la DGM, soulignant que «ce phénomène complexe résulte de plusieurs facteurs, principalement de l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur la Terre».

Les marées suivent à la fois un rythme quotidien, un rythme mensuel et un rythme saisonnier. Dans le premier cas, «sur les côtes marocaines, les marées sont de type semi-diurne, avec deux marées hautes et deux marées basses par jour, séparées par un intervalle d’environ 12 heures et 25 minutes en moyenne», détaille la DGM.

Quant au rythme mensuel, «la superposition des mouvements de la Lune et du Soleil entraîne les pleines mers les plus fortes et les basses mers les plus faibles du mois, généralement pendant la nouvelle lune (début du mois lunaire) et la pleine lune (milieu du mois lunaire)».

Enfin pour ce qui est du rythme saisonnier, «les équinoxes et solstices affectent également les marées. Les pleines mers les plus hautes et les basses mers les plus basses ont tendance à se produire lors des équinoxes du printemps et de l’automne, lorsque le Soleil se trouve dans le plan équatorial terrestre».

La DGM indique par ailleurs que le niveau le plus bas de la mer pour le mois de juillet 2024 sur l’ensemble des côtes marocaines a été enregistré le mardi 23 juillet 2024, «au moment de la pleine lune (16 Moharram 1446), lorsque la Terre, la Lune et le Soleil ont été presque alignés».

Les hauteurs enregistrées ont été «de 0,15 à 0,20 mètre en Méditerranée et de 0,60 mètre dans l’océan Atlantique», conclut la Direction, assurant que «c’est donc un phénomène naturel que nous connaissons régulièrement pendant les équinoxes d’été et d’hiver».