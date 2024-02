La Fédération espagnole de football a confirmé vendredi le report du match de Liga Valence-Grenade et celui de deuxième division Levante-Andorre après l’incendie qui a fait au moins quatre morts et 14 disparus à Valence.

La fédération a aussi annoncé dans un communiqué que le football espagnol observera une minute de silence avant chaque match de la 26e journée de Liga en la mémoire des victimes de cette tragédie.

At least four people died in a huge fire that ripped through a 14-storey apartment block in Valencia, eastern Spain, and at least 14 were reported missing, with officials warning on Friday that the death toll could rise.https://t.co/8bcTubNIto pic.twitter.com/6JTWJe7Jbm

