Sur la planisphère mondiale de l’hydrogène vert en 2050, l’Afrique du Nord est la première région exportatrice du monde et l’Europe la première zone importatrice. Une étude du cabinet Deloitte rebat les cartes mondiales de l’énergie et, potentiellement, de l’industrie du futur.

L’émergence de l’hydrogène vert, liée à celle des énergies renouvelables, « redessinera le paysage mondial de l’énergie et des ressources dès 2030, et pourrait à terme constituer un marché de 1.400 milliards de dollars par an », affirme cette étude publiée au cœur de l’été.

En mai, le Conseil mondial de l’hydrogène, lobby créé à Davos en 2018 par les grands industriels du secteur, recensait avec le cabinet McKinsey, plus d’un millier de projets de production d’hydrogène vert annoncés dans le monde, nécessitant 320 milliards de dollars d’investissement, pour des mises en service prévues majoritairement avant 2030.

A l’horizon de 2050, selon Deloitte, les principaux exportateurs d’hydrogène vert devraient être « l’Afrique du Nord (110 milliards de dollars par an), l’Amérique du Nord (63 milliards de dollars), l’Australie (39 milliards de dollars) et le Moyen-Orient (20 milliards de dollars) ».

