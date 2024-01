L’hôpital Ibn Sina (Avicenne) de Rabat a été ébranlé par un scandale ubuesque. Avec la complicité de deux agents de sécurité, un infirmier à la retraite y avait opéré un patient souffrant de la cataracte, lui provoquant la perte de la vue d’un œil.

Selon Assabah qui a levé le voile sur cette invraisemblable affaire, les enquêtes et investigations menées sur deux agents de sécurité et un infirmier à la retraite au CHU Ibn Sina de Rabat ont donné lieu à de lourdes poursuites, après qu’ils aient opéré un patient de la cataracte, « ce qui l’a rendu aveugle ».

L’infirmier en question, relève-t-on, sera jugé pour préjudice volontaire entrainant une invalidité permanente, usurpation d’une fonction réglementée par la loi et corruption, tandis que les deux gardiens seront inculpés des mêmes délits, en plus de complicité et de participation au préjudicie précité.

Les trois mis en cause, placés en détention préventive à la prison de Tamesna, seront déférés le 15 janvier prochain devant les juges de la chambre criminelle du tribunal de première instance (TPI) de Rabat, précise le journal.

Tout a commencé au moment où la victime a déposé une plainte auprès de la police de Rabat, où elle raconte que la direction dudit hôpital lui a notifié qu’elle a un long délai d’attente pour l’opération. Dépitée, elle rencontre à sa sortie de l’établissement hospitalier un agent de sécurité qui lui a proposé de contacter l’un des ses « amis » travaillant au CHU, afin accélérer la prise de rendez-vous et se faire opérer le plus vite possible.

La victime acquiesce. Le lendemain, l’agent de sécurité l’informe qu’il lui a trouvé un « chirurgien« , avant de lui notifier la date et le lieu de l’opération. Le jour venu, le patient a remis les sommes d’argent exigées à l’infirmier et à ses complices, avant de se faire opérer par les trois individus et se voir remettre une ordonnance sans cachet ni signature. Ils sont allés jusqu’à lui demander de revenir dans un mois pour lui opérer la cataracte de l’autre œil.

Un mois après, la victime découvre qu’elle est devenue aveugle de l’œil opéré. Elle a décidé de porter plainte contre le trio de faux médecins.