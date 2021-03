La marque de smartphone OPPO a annoncé cette semaine, le lancement du dernier né de sa série RÉNO 5 sur le marché marocain et dévoile sa fonction AI Mixed Portrait, pour une expérience vidéo de portrait à la pointe de la technologie. Présentation.

Avec ses performances vidéo à la pointe de l’industrie, Reno5 est l’expert du portrait IA qui vous permet d’exprimer le meilleur de vous-même et vous inspire à « Capturer la Vie Ensemble ». Reno5 présente deux premières dans l’industrie sous la forme de IA Portrait Mixte – le premier effet vidéo à double exposition pour smartphone – et AI Highlight Video, une fonctionnalité de pointe qui utilise la détection intelligente de la lumière pour combiner les algorithmes avancés de vidéo Ultra Night d’OPPO et les algorithmes Live HDR pour améliore considérablement la qualité vidéo dans les scènes sombres et rétro-éclairées.

«Le smartphone d’aujourd’hui n’est pas seulement un outil pour enregistrer nos souvenirs – c’est un partenaire qui renforce notre façon unique de raconter des histoires et d’archiver les histoires inoubliables que nous partageons avec nos amis et notre famille», a déclaré M. Steven Wan, Vice-Président marketing, OPPO Maroc «Avec une technologie de caméra révolutionnaire couvrant à la fois le matériel et les logiciels, Reno5 donne aux utilisateurs le pouvoir de donner vie aux couleurs et à la lumière du monde dans leur propre style. En capturant sans effort des portraits exceptionnels en vidéo ou en photo, de nuit ou de jour, Reno5 nous donne les moyens de « Capturer la vie ensemble ».

Capturez des moments de vie avec IA Portrait Expert

Reno5 présente un tout nouveau système de caméra avec une matrice quadcam arrière de 64MP et une caméra frontale ultra claire de 44MP. Alimenté par le système vidéo de portrait FDF, Reno5 élève la qualité de la vidéo portrait au niveau supérieur avec AI Highlight Video – la première fonctionnalité du secteur à détecter automatiquement la lumière ambiante dans une scène et à améliorer la qualité de la vidéo en conséquence. Cela vous aidera à capturer la beauté des plages marocaines à différents moments de la journée sans avoir à ajuster les paramètres de votre caméra car le téléphone le fait automatiquement à votre place.

Reno5 lance une autre fonctionnalité vidéo novatrice dans le secteur : AI Mixed Portrait. En combinant une vidéo portrait et une vidéo d’arrière-plan, AI Mixed Portrait apporte pour la première fois l’effet vidéo à double exposition à un smartphone, permettant ainsi un tout nouvel effet artistique. La fonctionnalité est livrée avec deux modes artistiques différents dans lesquels les utilisateurs peuvent personnaliser la façon dont la vidéo portrait se fond dans la vidéo d’arrière-plan, ce qui conduit à des résultats amusants et imaginatifs. De même, la nouvelle vidéo à double vue permet de capturer la vidéo à partir des caméras avant et arrière simultanément.

Ces fonctionnalités du téléphone vous permettront de vous promener dans les vieilles rues de la médina de Fès ou de Marrakech, de profiter de vos monuments préférés de jour comme de nuit, de capturer les meilleures vidéos créatives qui égayeront vos souvenirs et partageront vos émotions en direct avec vos proches lors d’occasions spéciales comme les réunions de famille à l’occasion de l’Aid.

Reno5 hérite également des caractéristiques de portrait pour lesquelles la série Reno est devenue célèbre dans le monde entier. Ceux-ci incluent AI Color Portrait, Monochrome Video, 960fps Smart Slow-motion et Night Flare Portrait, qui offrent ensemble une gamme plus complète d’outils créatifs pour vous permettre de réaliser votre style à travers la photo et la vidéo.

La vie à votre rythme avec une charge flash de 50 W

Parmi les nombreuses fonctionnalités de performance exceptionnelles de Reno5, la charge flash ultra-rapide de 50 W est un autre point fort qui changera l’habitude du smartphone de l’utilisateur. Avec une puissance de crête 66,6% supérieure à celle de la génération précédente, la charge flash de 50 W peut charger Reno5 de jusqu’à 80% en 31 minutes et charger l’appareil jusqu’à 100% en seulement 48 minutes. Une grande batterie de 4310 mAh permet une utilisation toute la journée, même pour les utilisateurs les plus exigeants, ce qui vous permettra de passer la journée avec votre

Reno5 offre également aux utilisateurs 8 Go de RAM et 128 Go de stockage comme configurations par défaut. Associé à la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 720G à processus 8 nm, le téléphone offre des performances rapides avec une consommation d’énergie équilibrée.

La commodité de l’image avec des innovations intelligentes

Alimenté par l’algorithme de détection amélioré par l’IA, la seule caméra frontale de 44 MP sur Reno5 prend en charge des interactions futuristes sans contact. Smart Message Privacy détecte automatiquement si quelqu’un d’autre regarde votre téléphone et masque les notifications en conséquence; Smart AirControl vous permet de répondre ou de mettre en sourdine un appel et de faire défiler les applications en utilisant des gestes de la main; L’affichage intelligent permanent empêche l’écran du Reno5 de s’assombrir ou de s’éteindre pendant que vous utilisez le téléphone.

Prix et Disponibilité

Reno5 sera disponible à partir du 6 mars 2021 sur le marché marocain. Le nouveau smartphone sera disponible en deux finitions : Fantasy Silver et Starry Black. Les deux modèles seront disponibles à l’achat au prix de détail de 3.999 MAD.