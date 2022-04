Le cavalier marocain Yessin Rahmouni s’est offert une place pour la finale individuelle du concours de dressage (Grand Prix Freestyle), prévue ce samedi, dans le cadre de la Coupe du Monde Dressage FEI Finale 2022 qui se déroule du 06 au 10 avril 2022 à Leipzig en Allemagne, a annoncé la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Yessin Rahmouni a réalisé une première et belle prestation marquée par un score de 69.901%, lui conférant ainsi une place pour la finale individuelle du concours de dressage (Grand Prix Freestyle), affirme la FRMSE dans un communiqué.

Le cavalier marocain, avec son cheval « All at Once », sera le seul représentant des couleurs du Royaume et du groupe 7 de la Fédération Equestre Internationale (FEI) en dressage, précise le communiqué.