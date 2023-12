Le duo « Barbie » et « Oppenheimer », qui a surfé cet été en tête du box-office, a dominé lundi les nominations des Golden Globes, récompenses cinématographiques et télévisuelles en quête de renouveau.

Véritable phénomène culturel et commercial, le film « Barbie » de l’Américaine Greta Gerwig est nommé neuf fois, notamment dans les catégories « meilleure comédie », « meilleur/e réalisateur/réalisatrice » et « meilleure chanson » (avec trois titres).

« Oppenheimer », portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan, compte huit nominations, notamment pour « meilleur film dramatique » et « meilleur/e réalisateur/réalisatrice ».

Suivent « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese et « Pauvres créatures » de Yorgos Lanthimos, chacun sept fois nommés.

Vainqueur de la Palme d’or 2023, le drame français « Anatomie d’une chute » de Justine Triet s’illustre avec quatre nominations. Sandra Huller, qui y incarne une écrivaine allemande accusée d’avoir tué son mari, postule dans la catégorie « meilleure actrice dramatique ».

Surnommés « Barbenheimer » sur les réseaux sociaux, les deux blockbusters de l’année sont sortis en même temps, pendant l’été, et s’apprêtent à dominer la saison des récompenses hollywoodiennes, qui commence avec les Golden Globes.

« C’est incroyable qu’ils (ces deux films) aient réussi à prolonger cet élan », a salué lundi le vice-président exécutif des Golden Globes, Tim Gray.

La cérémonie mettra aussi à l’honneur les séries de télévision « Succession » et « The Last Of Us », qui cumulent respectivement neuf et trois nominations.

• ANATOMY OF A FALL • KILLERS OF THE FLOWER MOON • MAESTRO • OPPENHEIMER • PAST LIVES • THE ZONE OF INTEREST pic.twitter.com/SNJEfjKEPS

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Picture – Drama:

Elle se tiendra à Beverly Hills (Californie), le 7 janvier, et sera diffusée par le réseau national CBS, propriété du géant du cinéma Paramount, qui a remplacé son concurrent NBC.

Avec ce changement de diffuseur, une nouvelle catégorie, un jury remanié et de nouveaux propriétaires, les Golden Globes tentent de faire remonter leurs audiences et de mettre de côté les polémiques du passé.

Un temps placés juste derrière les Oscars en termes d’audience, les « Globes » n’avaient réuni en 2023 que 6,3 millions de téléspectateurs, leur pire score d’audience, après 18 millions début 2020, juste avant la pandémie de Covid-19.

La cérémonie a perdu de son lustre en raison d’accusations de racisme et de corruption, et certaines critiques à Hollywood jugent que les réformes engagées posent de nouvelles questions éthiques.

Pendant des décennies, les Golden Globes ont été détenus, gérés et attribués par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA). Ce groupe éclectique d’une centaine de journalistes couvrant la rubrique divertissement pour des médias internationaux a été souvent critiqué par les professionnels de l’industrie pour son amateurisme et son opacité.

Ces piques en coulisses ont éclaté au grand jour en 2021, lorsque le Los Angeles Times a révélé que l’organisation ne comptait aucune personne noire et que ses membres acceptaient des cadeaux mirobolants.

L’année suivante, la cérémonie a été boycottée par Hollywood. Elle reste aujourd’hui en quête de rédemption.

Congratulations to all of the 81st Annual Golden Globe Awards nominees! 🏆 Check out the full list here: https://t.co/pxMiw8cvpo

Watch the 81st #GoldenGlobes on @CBS and stream on @paramountplus → LIVE Sunday, Jan. 7 at 8 ET | 5 PT.

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023