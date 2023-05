La légende du kick-boxing, Badr Hari, affrontera le kickboxeur anglais James McSweeney le samedi 9 septembre au Dôme de Paris.

Le Glory, la première ligue de kickboxing au monde, fera son grand retour en France le samedi 9 septembre au Dôme de Paris avec un combat affrontant deux kick-boxeurs revenus de la retraites à savoir le marocain Badr Hari et l’anglais McSweeney pour une place pour le Grand-Prix prévu au mois de décembre.

BREAKING: A GLORY Grand Prix qualification bout between Badr Hari and James McSweeney headlines #GLORY88 on September 9 in Paris, France!

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) May 27, 2023