Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, mercredi à Bali, un protocole d’accord de coopération dans le domaine des ressources en eau, en marge des travaux du 10ème Forum mondial de l’eau qui se tient actuellement dans cette ville indonésienne.

Paraphé et signé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et le ministre des Eaux et Forêts de la Côte d’Ivoire, Laurent Tchagba, ce protocole d’accord vise à renforcer la coopération institutionnelle et technique entre les deux pays dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau.

Il porte notamment sur la législation de l’eau, le développement d’actions de sensibilisation pour la rationalisation et la protection des ressources en eau et la gestion intégrée des ressources en eau nationales et transfrontalières.

Le protocole d’accord concerne également la technique de transfert d’eau, la gestion des eaux souterraines et la gouvernance des ressources en eau, y compris via la création d’organismes de bassins nationaux et régionaux.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka s’est félicité de la signature de cet accord qui témoigne des relations étroites liant les deux pays. Le Maroc est prêt à accompagner la Côte d’Ivoire en matière de gestion des ressources en eau, notamment en ce qui a trait à la mise en place des agences de bassin, a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Tchagba a noté que la signature de ce protocole d’accord fait suite à un processus de préparation entamé l’année dernière à Fès à l’occasion de la 3ème Conférence Internationale Eau et Climat (6-7 juillet 2023).

La Côte d’Ivoire, qui a adopté une loi sur l’eau en novembre dernier, compte sur l’expérience marocaine pour assurer une meilleure gestion de ses ressources hydriques, a-t-il ajouté.

Organisée conjointement par le Conseil mondial de l’eau et le gouvernement indonésien, la 10ème édition du Forum mondial de l’eau est marquée par la participation d’environ 30.000 participants venus de 172 pays.