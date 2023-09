Au menu ce week-end, des duels au sommet aussi inédits qu’inattendus. En Espagne, FC Gérone, 2e au classement de la Liga, reçoit le Real Madrid qui pointe à la 3e place. Et en Ligue 1, c’est un match Nice-Brest qui sera à l’affiche de cette 7e journée. Voici le programme des matchs à suivre ce week-end.

En Liga, le petit poucet du Girona FC accueillera, samedi soir, le Real Madrid dans le fauteuil du dauphin du Barça. Ce club catalan a créé la surprise ces dernières semaines en battant tous ses records, un an après sa remontée dans l’élite.

Meilleur début de saison de l’histoire avec 6 victoires et 1 nul en 7 rencontres mais aussi la place de leader à l’issue d’une journée pour la première fois tout en étant la meilleure attaque du championnat devant les géants du Barça ou du Real. Le tout après avoir enchaîné 6 victoires consécutives.

Et ce samedi 30 septembre, Gérone accueillera le Real Madrid pour un inédit et improbable choc au sommet puisque les Catalans, deuxième donc, recevront les Madrilènes de Modric, Kroos, Camavinga, Vinicius et Bellingham, troisième…

En championnat France, c’est un autre duel au sommet inattendu. Nice, 12 points, et Brest, 13 points, s’affrontent dimanche dans un inattendu choc de haut de tableau. Nice, 2e de Ligue 1 avant cette 7e journée, devait donc accueillir le leader brestois dans la joie et la croyance en une possible quatrième victoire consécutive pour grimper seul sur la première marche…

La saison dernière, il avait fallu 17 journées à Brest pour atteindre 13 points, et 11 à Nice pour en atteindre 12.

Programme

Liga (8e journée)

Samedi

13h00 Getafe – Villarreal

15h15 Rayo Vallecano – Majorque

17h30 Gérone – Real Madrid

20h00 Real Sociedad – Athletic Bilbao

Dimanche

13h00 Almeria – Grenade CF

15h15 Alavés – Osasuna

20h00

Atlético de Madrid – Cadix

Betis Séville – Valence CF

Ligue 1 (7e journée)

Samedi

16h00 Clermont – Paris-SG

20h00 Monaco – Marseille

Dimanche

12h00 Reims – Lyon

14h00

Nice – Brest

Le Havre – Lille

Toulouse – Metz

16h05 Lorient – Montpellier

19h45 Rennes – Nantes

Premier League (7e journée)

Samedi

12h30 Aston Villa – Brighton

15h00

Wolverhampton – Manchester City

Bournemouth – Arsenal

West Ham – Sheffield United

Newcastle – Burnley

Manchester United – Crystal Palace

Everton – Luton Town

17h30

Tottenham – Liverpool

Dimanche

14h00 Nottingham Forest – Brentford

Bundesliga (6e journée)

Samedi

14h30

Mayence – Bayer Leverkusen

FC Cologne – VfB Stuttgart

Wolfsburg – Eintracht Francfort

Heidenheim – Union Berlin

Bochum – Borussia M’Gladbach

17h30 RB Leipzig – Bayern Munich

Dimanche

14h30 Darmstadt – Werder Brême

16h30 Fribourg – Augsbourg

Serie A (7e journée)

Samedi

14h00 Lecce – Naples

17h00 AC Milan – Lazio Rome

19h45 Salernitana – Inter Milan

Dimanche

11h30 Bologne – Empoli

14h00 Udinese – Genoa

17h00 Atalanta Bergame – Juventus Turin

19h45 AS Rome – Frosinone