Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu lundi tout cessez-le-feu dans la guerre dans la bande de Gaza, qui serait selon lui « une reddition face au Hamas ».

« Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à Israël à se rendre face au Hamas. Cela ne se produira pas », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv, exhortant la communauté internationale à se joindre à son pays pour exiger la libération « immédiate et sans conditions » des otages retenus à Gaza.

LIVE: Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a briefing for the foreign media. https://t.co/Bnl51k3VI2 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 30, 2023

L’armée israélienne « progresse méthodiquement, étape par étape » dans la bande de Gaza, a affirmé lundi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au 24e jour de la guerre déclenchée par l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Depuis vendredi soir, les opérations au sol et les frappes aériennes israéliennes gagnent en intensité, avec pour but de « détruire » le Hamas et « ramener les otages à la maison », plus de 230 personnes retenues depuis le 7 octobre dans le territoire palestinien. L’armée israélienne a annoncé avoir libéré une soldate dans la nuit de dimanche à lundi.

La guerre qui menace d’embraser toute la région, a déjà fait des milliers de morts, majoritairement des civils, et met à très rude épreuve les 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza, soumise depuis le 9 octobre à un « siège complet » qui les prive d’eau, de nourriture et d’électricité.

Les Etats-Unis ont dit lundi avoir fait pression sur Israël pour rétablir l’accès à internet dans le territoire, coupé vendredi pendant d’intenses bombardements, laissant les habitants sans pouvoir communiquer avec leurs proches.

Le Hamas a pour sa part fait état de « combats intenses » dans le nord de la bande de Gaza, sans donner de bilan ni plus de précisions.

Faute de journalistes dans ce secteur, il a été impossible pour l’AFP d’en établir un de source indépendante.

Chars israéliens près de Gaza-ville

Des témoins ont affirmé dans la matinée à l’AFP avoir vu « des dizaines » de chars israéliens en lisière de Gaza-ville, 1,5 à 2 km à l’intérieur du territoire palestinien, une première depuis le début de la guerre.

D’après ces sources, les chars, mais aussi l’aviation israélienne, ont bombardé la route de Salaheddine, un axe routier nord-sud, sur un kilomètre environ, avant de se retirer.

Le Hamas a minimisé la portée de cette incursion, sa branche militaire ajoutant avoir riposté en tirant des obus antichar en direction « de deux blindés ».

Le mouvement islamiste palestinien affirme, dans un dernier bilan, que 8.306 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre.

En Israël, d’après les autorités, plus de 1.400 personnes sont mortes depuis cette date, essentiellement des civils tués le jour de l’attaque du Hamas.

Netanyahu a qualifié la vidéo de « propagande psychologique cruelle« , tout en exhortant la communauté internationale à se joindre à son pays pour exiger la libération « immédiate et sans conditions » de tous les otages. Quatre femmes ont été relâchées à ce jour par le Hamas.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a en revanche annoncé lundi la mort de Shani Louk, une Germano-Israélienne qui avait été reconnue après son enlèvement sur des vidéos montrant une femme à moitié dénudée, apparemment inconsciente, visage contre terre à l’arrière d’un pick-up.

Dans la bande de Gaza, bombardée depuis le 7 octobre, l’ONU alerte quotidiennement sur la situation humanitaire « désespérée » des civils palestiniens qui vivent entassés dans le territoire 360 km2.

Les appels se sont multipliés pour laisser passer l’aide, alors que la bande de Gaza est déjà soumise à un blocus israélien depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas en 2007.

Des milliers de bâtiments ont été rasés et plus de la moitié de la population (1,4 million environ) a été contrainte de se déplacer pour échapper aux bombardements, d’après l’ONU.