Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a discuté dimanche avec le président chypriote Nikos Christodoulides de la mise en place d’un couloir maritime humanitaire entre l’île et le territoire palestinien de la bande de Gaza assiégé et bombardé sans relâche par Israël.

Les bombardements israéliens ont fait, selon le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, près de 10.000 morts dont la moitié d’enfants, depuis le début de l’offensive lancée en représailles à une attaque du mouvement islamiste palestinien d’une violence et d’une ampleur inédites depuis la création d’Israël en 1948.

En Israël, plus de 1.400 personnes sont mortes, majoritairement des civils tués le 7 octobre par l’attaque menée par des commandos du Hamas sur le sol israélien.

Israël, qui a juré d' »anéantir » le Hamas, a placé depuis le 9 octobre ce territoire pauvre, très densément peuplé, de 362 kilomètres carrés en état de « siège complet », coupant les livraisons en eau, en électricité et en nourriture. La bande de Gaza était déjà soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis 2007.

Blinken et Christodoulides ont discuté de la situation au Proche-Orient, a déclaré le porte-parole du gouvernement Konstantinos Letymbiotis sur X, anciennement Twitter.

Welcomed the opportunity to meet with Republic of Cyprus President @Christodulides to discuss our shared efforts across a broad range of issues, including Cyprus’ leadership on humanitarian operations in support of civilians in Gaza. pic.twitter.com/2DttbVqDPT

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2023