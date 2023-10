Au moins 30 personnes ont été tuées et des centaines blessées par des centaines de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué un responsable du gouvernement du Hamas.

Les bombardements ont touché des dizaines de bâtiments d’habitation, des usines, des mosquées et des magasins, a déclaré à l’AFP Salama Marouf, chef du bureau des médias du gouvernement du mouvement islamiste palestinien.L’armée israélienne a indiqué que plusieurs cibles du Hamas avaient été touchées au cours de la nuit. Les avions de combat ont détruit des « systèmes de détection avancés » du Hamas qui étaient utilisés pour repérer les avions militaires.

Latest on the situation in the📍#GazaStrip

🔺Nearly 175,500 people sheltering in 88 @UNRWA schools

🔺Two @UNRWA schools now affected by airstrikes

🔺16 people sheltering at our school were injured – two critically – as a result of nearby airstrikehttps://t.co/slfsBTZO44 pic.twitter.com/ZGLIz35iiK

— UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023