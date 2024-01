La légende allemande du football Franz Beckenbauer, champion du monde comme joueur en 1974 puis comme sélectionneur en 1990, est mort dimanche à l’âge de 78 ans, a annoncé lundi la Fédération allemande (DFB) à l’agence de presse SID, filiale de l’AFP.

Ancien capitaine de la sélection ouest-allemande dans les années 1970, sélectionneur de la Mannschaft de 1984 à 1990 et ancien dirigeant du Bayern Munich dans les années 1990, Franz Beckenbauer s’était retiré de la vie publique ces dernières années en raison de problèmes de santé.

Champion du monde en tant que joueur (1974) puis sélectionneur (1990), président du Bayern et grand organisateur du Mondial-2006: pendant plus d’un demi-siècle Franz Beckenbauer a rythmé le quotidien des Allemands devenant le « Kaiser » aux multiples facettes de l’Allemagne de l’après-guerre.

C’est une histoire que Franz Beckenbauer, décédé dimanche à l’âge de 78 ans, aimait raconter, une anecdote qui a influencé ses choix futurs. A 12 ans, le gamin du quartier populaire et ouvrier d’Obergiesing, dans le sud de la capitale bavaroise, découvre le foot depuis quelques années au SC 1906 Munich.

A l’été 1958, dans un tournoi de jeunes, il affronte le grand club munichois de 1860, qu’il doit rejoindre plus tard. Il a maille à partir pendant la rencontre avec l’un des joueurs des « Löwen », Gerhard König, qui lui met une gifle.

Après la rencontre, Beckenbauer prévient: il refuse d’aller dans « ce club de bagarreurs » et s’engage fièrement avec le rival, le Bayern. Le début d’une très longue histoire entre le Bayern et le jeune Franz, qui va devenir en quelques années le « Kaiser » (l’empereur) allemand.

Né en septembre 1945 dans les ruines de l’Allemagne d’après-guerre, fils d’un directeur de bureau de poste, Franz Beckenbauer rejoint le Bayern en 1964 alors qu’il n’a pas encore 19 ans, et y passe la majeure partie de sa carrière.

Il se créé sur mesure un poste adapté à son talent: libéro, évoluant derrière sa défense mais venant régulièrement faire le surnombre en milieu de terrain, d’où il a marqué la majorité de ses plus beaux buts.

Ce joueur racé et élégant, au port toujours altier, s’est bâti un palmarès exceptionnel: quatre titres de champion et autant de Coupe d’Allemagne, deux Ballons d’Or, trois succès d’affilée en Coupe d’Europe des clubs champions, l’ancêtre de la Ligue des champions.

Franz Beckenbauer – One of the most complete players of all time.

Rest In Peace Legend 🕊️pic.twitter.com/pH0Y0khfd1

— Benji (@Cule_Ben) January 8, 2024