Le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, en prévision des fortes rafales de vent avec chasse-poussières, attendues vendredi et samedi.

«Suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières au niveau des provinces de Laâyoune, Es-semara, Tarfaya, Sidi Ifni, Tiznit, Taroudant, Chichaoua, Al Haouz, Azilal, Béni Melal, Midelt, Khénifra, Sefrou, Boulemane, Guercif, Taourirt, Driouch, Berkane, Nador, Jerada, Oujda-Angad et Figuig, à partir du vendredi 05 avril jusqu’au samedi 06 avril, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques», a indiqué ce département dans un communiqué.

Alerte météo : températures de 34 à 39°C et rafales de vent jusqu’à 90 km/h, prévus vendredi et samedi

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes et autoroutes à contacter le Centre de permanence de la Direction générale des routes au 05 37 71 17 17 ou le centre d’appel des Autoroutes du Maroc au 50 50.