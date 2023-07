Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a tenu, mercredi et jeudi à Madrid, des rencontres axées sur l’examen des moyens de développer les relations du Maroc avec des établissements internationaux dans le domaine de la formation des compétences aux nouveaux métiers.

Tenues en marge d’une réunion de haut niveau sur les compétences en Méditerranée, organisée par l’Union pour la Méditerranée (UpM) et l’Union européenne (UE), tenue du 11 au 13 juillet à Madrid, ces rencontres ont été également l’occasion de passer en revue les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine de la formation professionnelle, notamment suite au lancement du programme des Cités des Métiers et des Compétences (CMC).

Ainsi, M. Sekkouri a tenu une rencontre avec Mme Pilvi Torsti, directrice de la Fondation européenne pour la formation (ETF), une agence de l’UE basée à Turin, en Italie, qui soutient le développement du capital humain dans les pays voisins de l’UE.

Le ministre a eu également une séance de travail avec Santiago Iniguez, président de l’Université IE, établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans la ‘’formation de leaders influents’’.

#HappeningNow: #UfM Secretary general, Nasser Kamel, meets n #Madrid with Princess Rym Ali, President of the @AnnaLindh Foundation, as well as with the Moroccan Minister of Economic Inclusion, @younessekkouri, ahead of the #UfM High-Level Meeting today pic.twitter.com/EibfH6Qt0h

— Union for the Mediterranean (@UfMSecretariat) July 12, 2023