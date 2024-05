Le meneur de jeu marocain Adel Taarabt est revenu, dans un entretien au quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, sur plusieurs faits marquant de son passage au Milan AC, dont notamment une bagarre avec Ricardo Kaka à cause d’une passe à Mario Balotteli.

Adel Taarabt s’est récemment confié sur ses meilleurs et ses pires souvenirs pendant son passage en 2014 au Milan AC dans un entretien avec le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport. L’actuel capitaine d’Al Nasr, aux Emirats, est notamment revenu sur un différend survenu entre lui et le Brésilien Ricardo Kaka lors d’un entrainement des «Rossoneri».

Taarabt a raconté que lors d’une séance d’entraînement axée sur les pénétrations des attaquants dans la ligne de défense, il a choisi de faire une passe à Mario Balotelli, même si la meilleure option était de la faire à Kaka. Ce choix a fâché le Brésilien, qui a commencé «à crier».

«Je sais que Kaka est une personne sympa. Mais moi aussi, j’ai une forte personnalité. Je me suis dit: allez, c’est Kaka, ne sois pas stupide. Mais j’ai vite perdu la tête et je suis parti vers lui et je lui ai attrapé le cou, avant que Clarence Seedorf n’intervienne pour contenir le problème», raconte Taarabt.

«Il est vrai que le choix le plus approprié était de passer la balle à lui et non à Mario, mais c’était une décision instantanée que j’ai prise en une seconde», a concédé le Marocain, ajoutant que le lendemain, Kaka l’a invité à un déjeuner pour mettre fin au différend et lui a présenté ses excuses, assurant que l’affaire n’était pas personnelle.

« Le rottweiler de Super Mario devenu un chat »

Adel Taarabt est également revenu sur de folles anecdotes avec son ami Mario Balotelli. Questionné sur la première chose qui lui vient à l’esprit à propos de l’attaquant italien, le milieu de terrain marocain s’est rappelé d’un entraînement auquel Balotelli est venu en compagnie de son rottweiler: «Une fois, il est venu à l’entraînement en Ferrari avec son rottweiler, à 200 km/h. Il est allé si vite que le chien était complètement abasourdi. On aurait dit un chat.»