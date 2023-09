La ville de Haïfa accueillera du 28 septembre au 7 octobre la 39e édition du Festival international du film, qui verra la projection du film « Les Meutes » de Kamal Lazraq.

Egalement écrit par Lazraq, diplômé en 2011 du département réalisation de la FEMIS à Paris, le film raconte le parcours d’un père, Hassan, et de son fils, Issam, qui vivent dans la banlieue de Casablanca et travaillent dans un monde souterrain sombre et cruel.

Une nuit, un homme qui devait être kidnappé est mort accidentellement dans leur voiture, ce qui les a amenés à réfléchir à la façon de cacher le corps, entamant une longue nuit à travers les quartiers de la ville et ses univers cachés.

L’un des films les plus importants qui seront projetés lors du 39e Festival international de Haïfa est « The Zone of Interest » de Jonathan Glazer, qui a déjà remporté le Grand Prix au Festival de Cannes cette année.

Le festival sera aussi marqué par un hommage au grand réalisateur allemand Werner Herzog et la projection d’un nouveau documentaire sur lui.

Figurent parmi les invités du festival, l’actrice Leonie Benesch, star du film « The Teachers’ Lounge », Stephan Komandarev, critique bulgare et Sofia Exarchou, réalisatrice d’Animal.