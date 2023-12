Les travaux de la 15è édition de Dar Maalma Expo ont été lancés, vendredi à Salé, sous le thème « Les savoirs traditionnels du Maroc : autonomisation, leadership et promotion des droits des femmes ».

Cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 17 décembre, vise à promouvoir les produits des femmes artisanes du Maroc et à contribuer au renforcement des capacités économiques des participantes, tout en créant un débat constructif sur la place socio-économique de la femme artisane et son apport économique réel et potentiel.

Cette édition se veut une initiative solidaire qui met les femmes artisanes d’Al Haouz à l’honneur, mais aussi une restitution de deux projets conduits durant 2023 par le Refam Dar Maalma : Al Karama (dignité), qui traite principalement de la préservation et transmission des savoirs et Nissae Maghrebiate (femmes marocaines) qui œuvre pour le respect des droits des femmes dans l’espace public.

Ces deux initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet « Voix et leadership des femmes au Maroc », financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par Oxfam au Maroc en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Intervenant lors de l’ouverture de cet événement, le représentant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Jamal Shimi, a mis en exergue le rôle de l’artisanat dans la promotion des droits des femmes au Maroc, ainsi que la capacité des femmes à innover afin d’atteindre l’autonomie financière.

M. Shimi a rappelé que le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, en collaboration avec différents acteurs gouvernementaux et organisations de la société civile, a initié plusieurs programmes dans le cadre du plan gouvernemental pour l’égalité, se félicitant du succès des deux phases précédentes du plan de l’égalité entre les sexes. L’égalité entre les sexes joue un rôle essentiel dans le développement durable en créant et en garantissant une participation équitable à l’économie, a-t-il ajouté.

Le focus de cette édition est sur les femmes artisanes, notamment les tisseuses, en vue de mettre en avant leur riche savoir-faire, apprécié aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, a, pour sa part, indiqué la coordinatrice générale de l’exposition, Fouzia Talout Meknassi.

L’exposition se veut également une opportunité pour les femmes artisanes de présenter leurs produits et améliorer leur revenu, a confié l’une des participantes, Saida Souhail, dans une déclaration à la MAP, soulignant que l’événement lui a permis de connaître de nouveaux clients et d’améliorer la qualité de ses œuvres.

Cette manifestation, qui a été marquée par la présentation de l’étude sur la préservation et la transmission des savoirs détenus par les femmes, un plaidoyer pour l’autonomisation juridique et financière des femmes artisanes du Royaume du Maroc, se poursuivra jusqu’à dimanche avec l’exposition d’œuvres artistiques de production marocaine.