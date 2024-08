La Fédération royale marocaine de football (FRMF), le Groupe OCP et des partenaires du secteur privé, ont signé, ce mardi à M’diq, une convention visant à créer un fonds spécial destiné au financement et au développement de la formation des jeunes talents du football au Maroc.

Cette initiative s’inscrit « dans le cadre des orientations du Roi Mohammed VI, qui préconise une bonne gouvernance, la transparence, et la promotion des investissements dans les infrastructures et le capital humain », précise un communiqué de la FRMF.

بعض الصور من توقيع اتفاقية شراكة لإحداث صندوق خاص لتمويل وتطوير التكوين والرفع من مستوى المواهب الصاعدة

Pictures from the signing of the partnership agreement to create a special fund for financing, developing training programs, and elevating the level of emerging talents. pic.twitter.com/sCcMHlCrSK

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) August 13, 2024