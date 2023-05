La 10ème réunion consultative de l’Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) s’est ouverte, jeudi à Ezulwini, au sud de la capitale d’Eswatini Mbabane, avec la participation du Maroc.

La cérémonie d’ouverture de ce conclave a été marquée par la présence du président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, également président de l’ASSECAA, du premier ministre du Royaume d’Eswatini, Cleopas Sipho Dlamini, de la présidente du Sénat, Lindiwe Dlamini, du Coordonnateur résident des Nations Unies en Eswatini, ainsi que d’une pléiade de personnalités politiques africaines et arabes.

Cette rencontre de trois jours vise principalement à renforcer les bases d’une coopération entre les pays membres, ainsi qu’à débattre d’un certain nombre de questions et de sujets qui revêtent une importance capitale pour les parties africaine et arabe.

Ainsi, les travaux de ce congrès s’articuleront autour de deux thèmes principaux, à savoir « Les effets des crises internationales multiformes sur les économies africaines et du monde arabe » et « L’importance de l’économie verte dans le renforcement du développement en Afrique et dans le monde arabe ».

Lors de la précédente réunion consultative de l’ASSECAA qui s’est tenue les 19 et 20 septembre à Bujumbura, au Burundi, les délégations ont abordé les répercussions de la pandémie de la Covid-19 sur l’économie arabo-africaine et les mesures prises par les gouvernements pour les contrer, ainsi que le conflit russo-ukrainien et son impact sur les chaines d’approvisionnement et les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

L’ASSECAA est une organisation parlementaire régionale qui a pour objectifs de soutenir les systèmes parlementaires bicaméraux dans les pays membres, ainsi que renforcer la coopération dans les domaines économique, politique, social et culturel entre les régions africaine et arabe et dans le monde en général.

Il vise également à contribuer à l’approfondissement de la conscience des valeurs et des concepts démocratiques, encourager et protéger le rôle des organisations de la société civile et des droits de l’Homme et discuter des questions d’intérêt commun dans les sphères nationales et internationales, tout en adoptant des résolutions pratiques les concernant.