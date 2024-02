Réagissant à l’Initiative internationale du Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan atlantique, l’ancien patron de la direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) Alain Juillet, constate que le Maroc dame le pion à la France.

« Le pays qui vient de rafler la mise, c’est le Maroc. Puisque le Maroc vient de passer un accord de coopération économique entre les trois pays concernés, le Niger, le Mali et le Burkina Faso (en plus du Tchad et de la Mauritanie, ndlr) pour étendre les liens économiques et faire du Maroc le point qui permettra à ces trois pays d’avoir accès à l’océan atlantique par le Sud », a-t-il fait valoir dans sa chaîne Youtube Open Box Tv.

« On est en train de perdre pied, mais pire encore. C’est un pays qui était allié de la France et maintenant brouillé avec la France », déplore Juillet, qui fut nommé en octobre 2002 Directeur du renseignement à la DGSE, puis le 31 décembre 2003, Haut responsable chargé de l’intelligence économique au Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) par l’ancien Président de la république française, Jacques Chirac.

Il s’étonne, dans le même contexte, « comment notre diplomatie française peut-elle en arriver à commettre de pareilles erreurs ? Cela paraît incroyable ».

Juillet rejoint le même constat établi par Laurent Bigot, ancien diplomate, selon lequel « l’Afrique n’est plus un objectif majeur de la politique française ».

« Et ce n’est pas étonnant de voir ce que nous sommes en train de vivre. A savoir qu’on perd pied et on s’en va », estime-t-il.

« On a laissé le champ libre. Les Américains l’ont exploité avec un cynisme total, en même temps que nous étions poussé vers la porte. Et puis les Marocains sont arrivés, ils viennent de rafler la mise. Cela veut dire que ça va être dur de revenir », constate-t-il, non sans amertume.