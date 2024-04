Le président démocrate Joe Biden est devancé par son prédécesseur et rival républicain, Donald Trump, dans six des sept États clés pour l’élection présidentielle américaine de novembre prochain, selon un nouveau sondage du Wall Street Journal.

Le sondage publié mercredi attribue cette avancée à « un large mécontentement des électeurs au sujet de l’économie nationale et de profonds doutes sur les capacités et les performances professionnelles de Biden« . Réalisé dans les principaux champs de bataille de l’élection, cette enquête montre que Trump détient une avance comprise entre 2 et 8% dans six des États pivots (Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Géorgie, Nevada et Caroline du Nord) dans un scrutin test incluant des candidats tiers et indépendants. Le candidat républicain détient une avance similaire lorsque les électeurs sont invités à choisir uniquement entre lui et Biden.

La seule exception est le Wisconsin, où l’actuel locataire de la Maison-Blanche mène avec 3 points au scrutin à candidats multiples et où les deux candidats sont à égalité dans un face-à-face. Globalement, le sondage montre « un mécontentement considérable à l’égard de Biden parmi les électeurs qui auront le plus d’influence sur le résultat de l’élection« , écrit le grand tirage américain.

Joe Biden avait réalisé un exploit remarquable en 2020, remportant trois États – la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin – dans le Nord industriel, qui échappait à l’emprise des démocrates et avait soutenu Trump en 2016. Il a gagné avec des marges encore plus étroites en Géorgie et en Arizona, deux États du Sud et du Sud-Ouest.