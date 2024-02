Une cour d’appel fédérale américaine a écarté mardi l’immunité pénale invoquée par Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative d’inverser illégalement les résultats de l’élection de 2020.

Visé par quatre inculpations pénales distinctes, le grand favori des primaires républicaines pour l’élection présidentielle de novembre cherche par ses multiples recours à passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin.

L’ex-président a qualifié mardi la décision de « jugement destructeur pour le pays » et annoncé son intention d’en faire appel.

« En fin de compte, la position de l’ancien président Trump provoquerait l’effondrement de notre système de séparation des pouvoirs en mettant le président hors d’atteinte de l’ensemble des trois pouvoirs », exécutif, législatif et judiciaire, écrivent les trois juges de la cour d’appel dans leur décision unanime.

« Nous ne pouvons pas accepter que la fonction présidentielle place ses anciens détenteurs au-dessus de la loi à tout jamais », ajoutent-elles, confirmant la décision prononcée en décembre par la juge qui dirigera les débats au procès, Tanya Chutkan.

Donald Trump’s immunity claim is shot down by a D.C. appeals court panel in his Jan. 6 election interference case

The ruling hands the case, which had been stalled pending the appeal, back to District Court Judge Tanya Chutkan for trial.https://t.co/W5k4FP69bF

— New York Daily News (@NYDailyNews) February 6, 2024