Donald Trump a remporté mardi soir les primaires républicaines de 13 Etats, sur 15 en jeu, lors du « Super Tuesday », selon les projections de médias américains.

L’ancien président est donné vainqueur en Alaska, Virginie, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Maine et dans l’Arkansas face à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley. Il a également remporté le Massachusetts, l’Alabama, le Minnesota, le Colorado, ainsi que le Texas et la Californie, les deux Etats les plus peuplés du pays.

Nikki Haley a toutefois privé Donald Trump du grand chelem en remportant le Vermont, un Etat peu peuplé frontalier du Canada.

Le « Super Tuesday » est un rendez-vous incontournable de la politique américaine, lors duquel 15 Etats organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle.

Des millions d’Américains ont voté pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre.

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse.

#DEMOCRACY24: Nikki Haley’s team’s bold statement about her party’s voters, despite the results, signals that the GOP presidential candidate isn’t bowing out anytime soon. https://t.co/uDUMmMDhr9 pic.twitter.com/Mpk7UPIwkY

— Fox News (@FoxNews) March 6, 2024