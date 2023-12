Une enveloppe budgétaire estimée à 60 millions de DH (MDH) a été allouée à la restauration des monuments historiques dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira (2019-2023).

Les interventions menées ont concerné les installations annexes de la Sqala du port (5 MDH), les fontaines situées au sein de ce tissu urbain (2 MDH), les lieux de culte (Mosquées Haha et Errahala, Zaouia des Regraga, Zaouia Kettania et la synagogue Salât El Kamel) pour un coût de 10 MDH.

Les travaux réalisés ont également porté sur le ravalement des façades des constructions (20 MDH), la restauration et la réhabilitation de l’église portugaise (10 MDH), ainsi que sur la réhabilitation et la requalification des places historiques (Chrib Atay, Chefchaouni, El Fennanine et Errahba) pour un investissement de l’ordre de 13 MDH.

Ces différentes actions visent à embellir et à valoriser davantage les divers sites historiques dont regorge l’ancienne médina de la Cité des Alizés et, partant, préserver ce legs architectural, culturel et cultuel.

Le programme complémentaire de réhabilitation et de mise en valeur de l’ancienne médina d’Essaouira qui mobilise des investissements de l’ordre de 300 millions de DH, est en cours d’achèvement.

Il porte sur 27 projets au total, dont 9 projets ont été achevés et les 18 restants sont dans un stade avancé.

Ce chantier, qui bénéficie aux 13.000 habitants de la Médina, porte sur une série de projets s’articulant autour de quatre axes majeurs, à savoir la réhabilitation de l’espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l’accès aux services sociaux et le renforcement de l’attractivité touristique et économique de l’ancienne médina d’Essaouira.