Les autorités espagnoles ont annoncé mardi l’arrestation d’un adolescent d’origine marocaine soupçonné d’avoir des liens avec le groupe Etat islamique (Daech), qui avait été en contact avec quatre hommes arrêtés début mars en Suède alors qu’ils préparaient des attentats.

Ce suspect, de nationalité espagnole, a été arrêté à Barcelone (nord-est du pays) le 16 mars par la garde civile (équivalent de la gendarmerie royale), qui précise dans un communiqué qu’il avait « des relations approfondies » avec d’autres extrémistes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

La garde civile a commencé à enquêter sur cet adolescent de 18 ans vivant avec sa famille à Barcelone au début de l’an dernier, après avoir noté qu’il utilisait « des plateformes de messagerie instantanée cryptées pour exprimer son soutien à Daech » et mener « un effort de propagande intense pour encourager le terrorisme », explique le communiqué.

La décision de l’appréhender a été prise après l’arrestation par le service de sécurité suédois (Sapo), le 7 mars, de quatre islamistes présumés qui préparaient une attaque « apparemment imminente », a indiqué à l’AFP une source de la garde civile.

#OperacionesGC | Detenida en #Barcelona una persona por su relación con la organización terrorista DAESH. ➡️Difundía y traducía contenido yihadista y material idóneo para fabricar explosivos

➡️La cooperación nacional e internacional ha sido fundamental 🔗https://t.co/8LCAO2nQuG pic.twitter.com/GaKIv1n3zs — Guardia Civil (@guardiacivil) March 26, 2024

« Il avait des liens avec eux depuis un moment, principalement sur internet, échangeant des manuels sur des méthodes terroristes et discutant de possibles cibles », a encore déclaré cette source.

De même source, on ajoutait qu’il avait aussi des relations par internet avec un individu au Canada « qui planifiait également un attentat » avant son arrestation il y a environ un an.

Le suspect suivait « des règles de sécurité très strictes dans ses communications, ayant recours à des outils qui lui permettaient de rester anonyme sur les réseaux et d’opérer clandestinement », afin de fournir à d’autres jihadistes potentiels « une formation et une instruction au terrorisme », selon le communiqué.

Il utilisait également des cryptomonnaies, ce qui amène les enquêteurs à penser qu’il a peut-être été impliqué dans « le financement d’activités terroristes ».

Il a été présenté à un juge le 19 mars et placé en détention provisoire, conclut le communiqué.

Selon la source citée précédemment, il semble qu’il se soit radicalisé seul sur internet, un phénomène « assez courant » maintenant en Espagne. D’après cette source, ses parents et ses frères et soeurs n’étaient pas au courant de ses activités.

L’arrestation a été menée en collaboration avec le service espagnol du renseignement (CNI), le service de sécurité suédois (SAPO), le service français de renseignement intérieur (DGSI) et l’agence de police européenne Europol.

Selon le 7e rapport annuel de l’Observatoire international d’études sur le terrorisme, publié mardi à Madrid, 78 jihadistes présumés ont été arrêtés l’an dernier en Espagne, le nombre le plus élevé depuis 2005.

En outre, ces suspects sont de plus en plus jeunes, d’après ce rapport, puisque six des 78 personnes arrêtées en 2023 étaient des mineurs et 21 avaient entre 18 et 24 ans.