Le ministère espagnol de l’Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations fait état de 317.034 Marocains affiliés à la sécurité sociale en Espagne à fin octobre dernier, soit les travailleurs étrangers extra-communautaires qui cotisent le plus.

Cela signifie que les Marocains continuent de dominer ce classement, suivis des Colombiens (171.696) et des Vénézuéliens (145.926), selon les données publiées, mardi, par le ministère.

En ce qui concerne les travailleurs étrangers affiliés à la sécurité sociale espagnole, leur nombre total s’est élevé à 2.683.937 personnes au cours des dix premiers mois de 2023, enregistrant une hausse de 221.431 actifs en une année.

‼️ La #SeguridadSocial registra 2,7 millones de ocupados extranjeros en octubre 📈 Son 14.403 más que en septiembre y supera en 494.083 el nivel previo a la pandemia ➡️ Son el 12,9% del total del total de cotizantes NdP👉 https://t.co/65YDGqdV3Q pic.twitter.com/7KlYrxKobB — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) November 21, 2023

Parmi ces travailleurs étrangers cotisant à la sécurité sociale espagnole, 1.803.951 sont originaires de pays extra-communautaires, tandis que 879.986 proviennent de pays de l’Union européenne.

De même, 66.002 Ukrainiens sont enregistrés auprès du système de sécurité sociale, soit 18.743 de plus qu’en janvier 2022, c’est-à-dire 40% de plus.

Par secteur, l’éducation représentait le plus grand nombre de personnes occupées (19,3%), ainsi que la construction (2,6%) et l’agriculture (2,7%), tandis que des baisses ont été enregistrées en octobre dans l’administration publique (5,3%) et l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche (5,8%).