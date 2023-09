La police nationale espagnole a annoncé, vendredi, l’arrestation à Pampelune d’un individu pour son implication présumée dans des délits de collaboration terroriste, y compris l’endoctrinement, le recrutement et l’enrôlement en faveur de l’organisation terroriste Daech.

Cette opération a été menée conjointement par la Direction générale de l’information et la Brigade provinciale d’information de Pampelune, et avec la collaboration de la Brigade provinciale d’information d’Almeria, du Centre national d’intelligence (CNI), de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc et d’Europol, indique la police espagnole dans un communiqué.

Influencé par les postulats de Daech, le mis en cause diffusait, à travers ses réseaux sociaux, du matériel djihadiste radical et violent encourageant des actions terroristes, précise la même source, ajoutant que l’individu a prêté allégeance à Daech reconnaissant ainsi son appartenance à l’organisation terroriste, s’alignant sur ses objectifs et réalisant des activités en sa faveur.

Le détenu entretenait, pendant la durée de l’enquête, une activité virtuelle massive et frénétique en accord avec son idéologie djihadiste, selon la police espagnole.

Ainsi, il a recherché, consommé et ensuite diffusé à d’autres utilisateurs des milliers de fichiers multimédias de nature radicale, contenant des exécutions, des assassinats, des exaltations de dirigeants, etc.

Lors de cette opération, la police espagnole a saisi des centaines de manuels d’auto-formation terroriste relatifs notamment à la fabrication d’explosifs, de détonateurs et de poisons, ainsi que de conseils sur la manière de dissimuler des activités terroristes sur Internet, d’effectuer des transactions financières sécurisées, d’utiliser et de manipuler toutes sortes d’armes, de recruter et d’enrôler de nouveaux combattants, entre autres, conclut le communiqué.