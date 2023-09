Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire d’Errachidia ont interpellé, ce jeudi 14 septembre en milieu de journée, un étudiant universitaire, âgé de 20 ans, soupçonné d’avoir publié un contenu où il incite à commettre des agressions sexuelles sur mineures.

C’est la brigade centrale chargée des crimes liés aux nouvelles technologies qui a repéré le post du suspect sur les réseaux sociaux, dans lequel il affirme vouloir se rendre dans les zones sinistrées par le tremblement de terre pour abuser de filles qui ont perdu leurs familles, annonce un communiqué de la DGSN.

L’intéressé incitait les gens qui veulent se marier de se presser pour partir sur place afin d’épouser les fillettes de la région. Ces filles ont, écrit-il, perdu « leur parents, leurs frères et même leurs oncles et tantes » et donc, elles « ne vont rien demander en échange ».

الرشيدية..توقيف طالب جامعي نشر محتوى تحريضي، يهدد فيه بالتوجه للمناطق المنكوبة بالزلزال لارتكاب اعتداءات جنسية في حق أطفال قاصرين. pic.twitter.com/TX1HDlyYZY — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 14, 2023

Cette publication a fait un tollé sur internet. Une enquête judiciaire est aussitôt diligentée. Elle a abouti à l’identification de l’auteur du post et à son interpellation.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de la diffusion de ce genre de contenus criminels qui portent atteinte au sentiment de sécurité chez les citoyennes et citoyens, conclut la DGSN.

L’enquête est encore ouverte afin d’identifier toute personne impliquée dans la publication de contenus similaires incitant à commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens.