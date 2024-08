Le corps d’une jeune fille, disparue depuis vendredi dernier, a été retrouvé lundi après-midi après avoir été emportée par les crues d’un ruisseau dans le douar Imassine, relevant de la commune d’Ighrem N’ougdal dans la province de Ouarzazate.

Cet incident tragique a bouleversé les habitants de la région de Ouarzazate. Les équipes de la protection civile, après de nombreuses recherches dans des conditions très difficiles, ont réussi à retrouver le corps de la jeune fille emportée par les crues du vendredi 23 août.

Cette découverte intervient deux jours après celle de la dépouille de sa tante. Selon les informations préliminaires rapportées par les médias locaux, les deux victimes s’occupaient de l’irrigation de leurs terres agricoles lorsque les crues soudaines les ont surprises et les ont emportées.

Le corps de la jeune fille a été retrouvé à environ 10 kilomètres du lieu où celui de sa tante avait été découvert il y a deux jours, selon les mêmes sources.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale, les Forces auxiliaires et la Protection civile ont mobilisé des équipes de recherche et de sauvetage dès que la disparition des victimes a été signalée. Les opérations de recherche se sont poursuivies durant ces jours dans des conditions difficiles en raison de la force des courants et du terrain accidenté.

Cet incident met à nouveau en lumière le danger des inondations soudaines dans les régions montagneuses et rurales, surtout pendant la saison des pluies. Les autorités locales appellent donc les habitants à faire preuve de la plus grande prudence et à éviter les lits des ruisseaux lors de fortes pluies.

La région de Ouarzazate a connu d’importantes précipitations qui ont causé d’énormes dégâts. Les fortes pluies qui ont également touché les provinces de Tinghir et Midelt vendredi ont provoqué de puissantes crues, entraînant des perturbations dans la circulation sur plusieurs axes routiers de ces provinces de la région Drâa-Tafilalet.

أمطار غزيرة عرفتها بعض المناطق من #المغرب هذه الأيام والحمد لله، مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية.

هذا الفيديو صور اليوم في نواحي الريش نواحي تنغير من إقليم الرشيدية حيث أدت الأمطار الغزيرة والرعدية إلى قطع بعض الطرق. pic.twitter.com/f7Rc3h6LkF — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) August 23, 2024

Malgré l’avertissement de la Direction générale de la météorologie (DGM), qui avait annoncé dans son bulletin d’alerte de fortes averses orageuses, accompagnées de grêle et de rafales de vent, dans les provinces de Boulemane, Errachidia, Midelt, Tinghir et Ouarzazate, les habitants n’ont pas pris les précautions nécessaires.

Plusieurs zones de ces provinces ont connu vendredi soir des pluies intenses, entraînant des écoulements importants dans les oueds et rivières, provoquant des inondations dans certaines zones, et impactant les déplacements des citoyens ainsi que la circulation des camions et des transports publics.