L’Arabie saoudite ambitionne d’atteindre l’objectif zéro émission à l’horizon 2060 et s’engage à participer à l’effort international pour réduire les émissions mondiales de méthane de 30% d’ici 2030, a fait savoir, samedi, le prince héritier Mohammed ben Salmane, quelques jours avant le départ de la COP26.

« J’annonce aujourd’hui l’objectif zéro émission de l’Arabie saoudite d’ici 2060 grâce à une stratégie d’économie circulaire du carbone », a souligné Mohammed ben Salmane dans une déclaration enregistrée au forum « Saudi Green Initiative » à Ryad.

Le royaume, considéré 1er exportateur de pétrole brut au monde, a lancé « des initiatives dans le secteur de l’énergie qui réduiront les émissions de carbone de 278 millions de tonnes par an d’ici 2030 », a indiqué le prince héritier.

Afin de dessaler son eau et répondre à sa demande croissante d’électricité, l’Arabie Saoudite utilise quotidiennement d’énormes quantités du pétrole et du gaz naturel, ce qui le rend ainsi l’un des plus grands pollueurs au monde.

La COP26, qui joue un rôle crucial dans la détermination des objectifs de réduction mondiale des émissions carbone et la lutte contre le réchauffement climatique, aura lieu du 31 octobre au 12 novembre.