L’initiative du «Freedom of Mobility Forum», supportée par Stellantis et gérée par Wavestone en tant que tierce partie neutre a présenté son conseil consultatif et annonce qu’elle lancera le débat public le 29 mars.

Ce conseil est composé de 7 membres experts représentant les secteurs de la mobilité, de l’énergie, et de la technologie, le monde universitaire, les sciences , la jeunesse et la société civile, indique un communiqué de « Freedom of Mobility Forum ».

Ses membres ont été invités à rejoindre cette initiative en fonction de leur haut niveau d’expertise, de leurs réalisations et de leur engagement en faveur d’approches constructives et factuelles avec un objectif majeur : promouvoir un débat ouvert sur les enjeux liés au changement climatique et à la mobilité dans différents contextes culturels, précise la même source.

La première édition du « Freedom of Mobility Forum» est prévue le 29 mars 2023 et réunira un cercle de débatteurs qui partageront une approche factuelle à 360°. Les conclusions de chaque Forum seront publiées sur la plateforme en ligne, y compris les étapes concrètes suivantes que les parties prenantes pourront engager dans leurs domaines respectifs.