Énergie verte: TAQA et Octopus Energy financeront le Projet Xlinks

Le projet d’un câble sous-marin électrique reliant le Maroc au Royaume-Uni se concrétise avec l’entrée de deux mastodontes du secteur, à savoir la holding émiratie TAQA et le groupe britannique Octopus Energy.

Le projet Xlinks a « clôturé son nouveau tour de table de financement en levant 30 millions de livres sterling », indique un communiqué publié le 26 avril.

Ainsi, la holding émiratie TAQA investira 25 millions de livres sterling et Octopus Energy Group avec 5 millions de livres sterling seront les principaux investisseurs.

« En tant que champion de l’énergie et de l’eau à faible émission de carbone, l’investissement de TAQA dans le projet Xlinks montre que nous sommes déterminés à contribuer à la réduction des émissions tout en maintenant la sécurité de l’approvisionnement énergétique », a déclaré le PDG et directeur général du groupe TAQA, Jasim Husain Thabet.

Lire aussi: Maroc-Royaume-Uni: le projet de câble sous-marin étudié par le gouvernement britannique

Xlinks « fournira au Royaume-Uni 3,6 GW d’électricité d’origine renouvelable, soit près de 8 % des besoins actuels du pays et suffisamment pour alimenter sept millions de foyers britanniques d’ici à la fin de la décennie », souligne le communiqué, rappelant que cette électricité sera produite dans la région de Guelmim Oued Noun par une installation de 10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenue par 20 GWh/5 GW de stockage de batterie.

« L’ambition de Xlinks est de fournir aux ménages britanniques une énergie sûre, abordable et verte tout au long de l’année. Grâce à cet investissement et au soutien de nos partenaires TAQA et Octopus, ainsi qu’au soutien reçu des gouvernements britannique et marocain, nous franchissons une nouvelle étape vers la réalisation de cette ambition », s’est réjoui le PDG de Xlinks, Simon Morrish.

Le gouvernement britannique a, rappelons-le, manifesté son intérêt pour le projet Xlinks et a annoncé qu’il examinait la viabilité et les mérites du projet pour comprendre comment il pourrait contribuer à la sécurité énergétique britannique.