Durant sa première visite au Maroc et plus précisément à Tanger, un jeune producteur de contenu sur Tik Tok d’origine espagnole a balayé d’un revers de main les préjugés racistes qui pullulent auprès d’une frange de la population espagnole concernant le Maroc.

L’Espagnol Martín García Lorenzo (@martingarcialorenzo) a publié une vidéo où il a partagé son émerveillement pour l’accueil chaleureux reçu et qui balaie tous les clichés ancrés auprès d’une partie de la population espagnole concernant le Maroc et les Marocains.

Sous le titre: »il ne faut pas juger », la vidéo qui dure à peine 45 secondes, enregistrée alors que le jeune touriste espagnol déambulait dans les ruelles de la ville du Détroit, met en exergue la différence entre les métropoles comme Madrid, a-t-il souligné et la population tangéroise.

« Il est impossible de vous imaginer à quel point les gens au Maroc sont polis. On m’avait prévenu qu’ils allaient essayer de m’arnaquer, ceci et cela… mais on ne me m’a pas mis en garde contre le fait que les gens vont être si aimables », lance-t-il dans ce qui ressemble à un pied de nez aux stéréotypes.

Le jeune touriste n’hésite pas à comparer la ville marocaine à Madrid : « Vous vous promenez à Madrid ou dans n’importe quelle ville d’Espagne, et chacun est dans son propre monde, à moins que vous ne vous rendiez dans un petit village où les gens sont plus proches », insiste-t-il pour mettre en avant l’amabilité de la population et sa prédisposition à venir en aide volontairement.

Le créateur de contenu espagnol précise qu’il se trouve dans une grande ville comme Tanger, et que tout le monde le salue, sourit et l’aide. « C’est formidable, et jusqu’à présent, aucune des personnes qui m’ont aidé ne l’a fait en échange d’argent ou pour me demander de l’argent en retour », ajoute-t-il.

« En fait, il y a même des gens à qui j’ai proposé de l’argent, et ils ont refusé », conclut-il.

Le tiktokeur qui poursuit sa visite à Tanger a fait la part belle au tourisme national à travers des vidéos qui retrace son escapade tangéroise et ses virées dans les hauts lieux du tourisme à Tanger.