Les Lions de l’Atlas sont déterminés à entamer les éliminatoires du Mondial-2026 de football par une victoire contre la Tanzanie, mardi à Dar es Salam, a affirmé jeudi le défenseur de l’équipe nationale, Jaouad El Yamiq.

Cette rencontre est importante dans la mesure où elle constitue le premier pas dans la course pour une place en phase finale du Mondial prévu aux Etats-Unis et au Mexique, a souligné El Yamiq à la presse, à l’occasion d’une séance d’entraînement de la sélection marocaine au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (Salé).

Les joueurs sont animés par la volonté de remporter ce premier match, qui constitue également une occasion de préparer la CAN prévue en Côte d’Ivoire, a-t-il ajouté.

