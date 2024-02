Plus d’un mois après l’élection du Maroc à la tête du Conseil des droits de l’Homme (CDH) de l’ONU, le Polisario n’a rien perdu de son hystérique agitation, usant comme à l’accoutumée d’accusations farfelues et funambulesque pour discréditer vainement le Royaume.

La danse du coq égorgé continue pour le Polisario. Dans un communiqué pondu par son soi-disant représentant à Genève, le front séparatiste s’emmêle les pinceaux et se dit offusqué par la visite au Sahara marocain, et notamment à Laâyoune, de 14 ambassadeurs de l’ONU à Genève.

En flagrant délit d’ignorance des fondamentaux de la souveraineté dont jouissent ces 14 Etats, le Polisario veut, toute honte bue, interdire leurs représentants de se déplacer aux provinces du Sahara marocain, provinces où ils ont pu observer et découvrir de visu les progrès qui y ont été réalisés tant sur le plan économique, politique que culturel.

Pour rappel, le Maroc avait été élu le 10 janvier 2024 en la personne de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à Genève Omar Zniber, à la tête du CDH des Nations unies, après l’obtention de 30 voix sur 47 lors d’un scrutin à majorité simple.

Le candidat de l’Afrique du Sud n’avait obtenu que 17 voix après le décompte des bulletins de vote.

S’exprimant à la tribune du Conseil en tant que nouveau président pour l’année 2024, Zniber a remercié l’ensemble des membres du CDH pour la confiance témoignée à son égard pour l’exercice de la fonction de président du Conseil, relevant qu’il prend cette désignation comme « une obligation et un devoir ».

« Le devoir pour moi, en parfaite concertation et coordination avec les membres du bureau devrait, afin de vous servir et de répondre aux exigences de notre travail commun si important et si fondamental, celui de la promotion du respect et de la garantie des droits humains tels qu’universellement reconnus», avait-t-il souligné.

«J’assumerai cette fonction en étant pareillement ouvert et disponible à toutes les composantes de cette instance, que ce soit les Etats membres, les membres observateurs, les groupes régionaux, la société civile, ainsi que tous les organes onusiens et toutes les autres parties prenantes dont le rôle est très significatif pour les travaux du CDH», avait-t-il poursuivi.