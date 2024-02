L’ancienne légende des Pharaons Hossam Hassan a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, a annoncé la Fédération égyptienne de football (EFA).

De même, son frère jumeau Ibrahim Hassan a été nommé nouveau directeur technique de l’équipe nationale.

Hossam Hassan est le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons d’Égypte avec 69 buts en 176 sélections.

OFFICIEL✅️ Hossam Hassan est le nouveau sélectionneur de l’Égypte. 🇪🇬 Il remplace Rui Vitoria qui a été viré après l’élimination des Égyptiens en 8es de finale de la CAN. ❌️ pic.twitter.com/uqXcoIIOAr — PFC (@PassionFootClub) February 7, 2024

Âgé de 57 ans, l’homme aux trois CAN (1986, 1998, 2006), par ailleurs meilleur buteur de la CAN Burkina 1998 avec 7 buts à égalité avec le Sud-Africain Bendedict McCarthy, aura pour lourde tâche de qualifier les Pharaons à la CAN Maroc 2025 et à la Coupe du Monde 2026.

Dimanche, la Fédération égyptienne de football avait officialisé le renvoi du Portugais Rui Vitoria, après l’élimination des Pharaons en Coupe d’Afrique des Nations.