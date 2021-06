Le groupe Intelcia a célébré, jeudi à Casablanca, son 20e anniversaire, une occasion de revenir sur ses belles réalisations et des années d’ambition, de rencontres, de challenges relevés et de partage, en totale cohérence avec ses valeurs « We Dream, We care, We Do ».

Créée en 2000, Intelcia a réussi en deux décennies à se transformer, d’une petite et moyenne entreprise (PME) marocaine en un acteur global de l’outsourcing. Présente aujourd’hui sur 3 continents, l’Afrique, l’Europe, et l’Amérique, Intelcia a diversifié ses métiers alors même qu’elle continue d’étendre son footprint mondial. L’entreprise a ainsi décidé de fêter ses 20 ans autour de 3 axes forts : Reconnaissance, solidarité et transmission.

D’abord la reconnaissance, envers les collaborateurs, ceux de la première heure, et tous ceux qui ont rejoint l’aventure Intelcia tout au long de ces 20 années. La success story Intelcia s’est toujours écrite au quotidien, grâce à leur engagement, leurs réalisations et leur mobilisation exceptionnels. Ils ont tous contribué à porter le Groupe à son statut d’outsourceur global.

À cette occasion, un challenge spécial 20 ans a été lancé et mobilise l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs du Groupe. Il s’agira en bout de course d’élire la « Best Team », « les Best Managers » et aussi les « Best Individuals Contributors », avec à la clé d’importantes récompenses.

Le second axe concerne la solidarité avec les communautés de l’écosystème Intelcia. À ce titre, un partenariat a été signé avec la Fondation Marocaine de l’Étudiant (FME) pour l’accompagnement d’étudiants issus de milieux défavorisés dans leurs études supérieures. Ce partenariat, qui porte sur plusieurs promotions d’étudiants, a pour objectif de donner toutes les chances à ces jeunes bacheliers pour développer des compétences et apporter leur contribution à la construction du Maroc de demain.

Le dernier axe de cette célébration est la transmission. Intelcia a ainsi initié la réalisation d’un ouvrage relatant les grandes étapes de développement du Groupe, ses choix stratégiques, les opportunités et les défis qu’il a dû relever.

Le but ultime de ce livre est de transmettre aux jeunes générations, aux entrepreneurs, un modèle de réussite inspirant, et contribuer à transmettre par l’exemple un modèle de success story marocaine ouverte sur le monde et plus particulièrement sur le continent africain, dans une volonté de coopération Sud-Sud largement inspirée par la dynamique initiée par le Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le président directeur général du groupe Intelcia, Karim Bernoussi, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que cette célébration marque 20 ans de challenges, de plaisir, et d’expériences avec les collaborateurs, ce qui a permis à l’entreprise d’être ce qu’elle est aujourd’hui.

M. Bernoussi a également souligné que l’entreprise est passée par 3 étapes, la première où elle était une PME, avec près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaire, avant de devenir en 2010 un acteur régional, puis s’installer en Afrique subsaharienne en 2015, ajoutant que l’entreprise figure dans le top 5 des outsourcers francophones.

Pour sa part, le Directeur Général du groupe Intelcia, Youssef El Aoufir, s’est dit « extrêmement satisfait du bilan de ces 20 ans », notant que l’entreprise s’est développée à un rythme incroyable durant cette période, depuis un seul site sur Casablanca, pour être présente par la suite dans 17 pays, avec 56 sites et 30.000 collaborateurs.

Il a, en outre, fait savoir qu’Intelcia est aujourd’hui présente sur 3 gros marchés, le marché français, portugais et américain, avec l’ambition d’être un acteur global, aussi bien au niveau de la présence géographique qu’en termes de services fournis aux clients.

« On ambitionne de devenir un acteur mondial et chercher la barre d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, de nous projeter pour être une vraie entreprise issue du Maroc, multinationale qui est dans la compétition avec les plus grands outsourcers mondiaux », a-t-il dit.

Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l’externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure à des clients nationaux et internationaux. Intelcia propose une offre globale Onshore, Nearshore et Offshore autour de 4 pôles de solutions, gestion de la relation client, externalisation de solutions IT, BPO et services digitaux.

Le Groupe compte actuellement près de 27.000 collaborateurs répartis sur 56 centres. Le chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à près de 360 millions d’euros, avec des prévisions pour 2021 de près 500 millions d’euros.