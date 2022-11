Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, ce mercredi 9 novembre à Rabat, avec le PDG du groupe Stellantis, Carlos Tavares. Ce dernier a dévoilé les nouveaux objectifs du groupe au Maroc, qui prévoit notamment de doubler sa capacité de production dans son usine à Kénitra.

Carlos Tavares, CEO du groupe multinational « Stellantis » spécialisé dans la fabrication de voitures, était accompagné de Samir Cherfan, Directeur des Opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique du groupe.

La rencontre, à laquelle ont également pris part le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, a porté sur la volonté de ce groupe leader mondial de doubler la capacité de production de son usine de Kénitra, avec une enveloppe d’investissement d’un montant total de 300 millions d’euros. Ainsi, la capacité de production de l’usine de Kenitra atteindra 450 000 voitures par an (thermiques et électriques).

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait procédé à l’inauguration de l’usine « Stellantis » à Kénitra, le 20 juin 2019. Cette unité emploie actuellement plus de 3000 personnes, avec un taux d’intégration locale de 69%.

Lors de cette rencontre, le chef du Gouvernement a ainsi rappelé les orientations royales relatives à l’attraction des investissements étrangers et à l’amélioration du climat des affaires, soulignant que le gouvernement actuel a pris de nombreuses mesures dans ce sens, notamment la promulgation de la nouvelle charte des investissements.

Lire aussi: La commémoration de la disparition de Hassan II rassemble Benkirane et Akhannouch

Akhannouch a également salué l’implication du groupe « Stellantis » dans le développement de ses investissements au Maroc, en dépit du contexte de crise, précisant que le doublement de la capacité de production du site de Kenitra contribuera à la création de 2.000 nouveaux emplois, en ligne avec les orientations du programme gouvernemental relatives à la promotion de l’emploi.

Le Chef du Gouvernement a également relevé avec fierté la contribution des cadres marocains au développement de la filière automobile électrique à l’usine de Kenitra (Citroën AMI et Opel rocks-e), soulignant l’apport d’un groupe d’ingénieurs et de techniciens marocains à la conception et à la fabrication de ces voitures.

De leur côté, les responsables du groupe « Stellantis » ont salué les efforts du gouvernement en matière de simplification des procédures d’investissement, se félicitant de l’attractivité des investissements dans le Royaume dans le domaine de la construction automobile et l’attention dont bénéficie ce secteur au Maroc.