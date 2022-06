La société britannique a annoncé avoir levé 4 millions de livres Sterling pour le financement de la seconde phase des travaux du gazoduc de Tendrara.

Sound Energy PLC, société britannique spécialisée dans l’exploration gazière et qui opère au Maroc, a levé 4 millions de livres Sterling, soit près de 49.2 millions de dirhams, pour financer principalement la deuxième phase des travaux du gazoduc de Tendrara.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 8 juin, la société annonce l’émission de 200 millions d’actions « à 2 pence chacune ».

« La levée de fonds d’aujourd’hui fournit à Sound Energy une base financière plus solide afin de faire progresser nos activités et assurer la croissance commerciale prévue, notamment en permettant la réalisation des travaux de pré-développement, jusqu’à une décision d’investissement finale sur le développement de la phase 2 de notre gazoduc », a déclaré le président exécutif, Graham Lyon.

Delighted to announce completion of groundwork preparation including excavating for the LNG storage tank, evaporation pond and flare pit for the micro LNG facility in the Tendrara Concession. Congratulations to the team for completing works efficiently and safely on schedule. pic.twitter.com/q9aa51WOMS

— Sound Energy (@soundenergyplc) June 6, 2022