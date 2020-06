Réouverture des restaurants: les précisions du ministère

Faisant suite au communiqué conjoint du ministère de l’intérieur, du ministère de la santé et du ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique relatif au passage à la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, le ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale annonce la reprise, à partir du 25 juin 2020, de l’activité de restauration.

La reprise de cette activité sera limitée, dans un premier temps, en termes de capacité. A cet effet, les restaurants touristiques sont tenus de respecter les dispositions sanitaires mises en place afin de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des clients, du personnel que tous les autres usagers desdits restaurants.

Ces dispositions concernent notamment :

-Les mesures de désinfection et de nettoyage

– La mise en place des règles de sécurité sanitaire liées au COVID-19

– Le respect des mesures de distanciation sociale au niveau des différents espaces du restaurant.

– La limitation de la capacité d’accueil du restaurant à 50%

Le détail des mesures est disponible sur le recueil de recommandations de sécurité sanitaire liées au covid-19 à destination des opérateurs touristiques marocains publié sur le site web du ministère www.mtataes.gov.ma – rubrique mesures de lutte contre le covid 19.

Le ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale reste mobilisé et déploiera les efforts nécessaires pour soutenir les différents acteurs du secteur pour surmonter cette crise.