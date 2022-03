Les travailleurs dans l’agriculture et les BTP enregistrent les taux les plus faibles de contractualisation, 16,9% et 17,8%, respectivement. Alors que, les travailleurs dans l’industrie et les services sont contractualisés à hauteur de 59,1% et 56,6%, respectivement.

Selon la même source, près d’un actif occupé sur 10 (10,5%) exerce un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 13,9% en milieu rural et 8% en milieu urbain. Ces parts étaient respectivement de 9,5%, 12,3% et 7,5% en 2020.

Plus de 14% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, les ruraux, avec 30,1%, plus que les citadins (2,7%) et les femmes, avec 36%, plus que les hommes (8%). Les personnes n’ayant aucun diplôme sont également plus touchées par l’emploi non rémunéré avec 18,7% contre 12,6% pour celles ayant un diplôme moyen et 2,8% pour celles ayant un diplôme supérieur, relève le HCP.

Un salarié sur deux n’a aucun diplôme

Un peu plus de la moitié (52,9%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme en 2021 contre 54,3% une année auparavant, 31,2% ont un diplôme de niveau moyen et 15,9% un diplôme de niveau supérieur, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Selon le secteur d’activité, la part des actifs occupés ayant un diplôme supérieur est de 27,8% dans les services, 16,8% dans l’industrie et de 6,6% dans les BTP, précise le HCP dans sa note sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2021.

En outre, le HCP relève que la population en âge d’activité (15 ans et plus) a atteint 27.127.000 personnes, 12.280.000 sont des actives (10.772.000 pourvues d’un emploi et 1.508.000 en situation de chômage) et 14.847.000 sont en dehors du marché de travail.

Parmi les 10.772.000 actifs occupés, 42,1% sont des ruraux et 22,3% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans en constituent 34,8% ; 8,9% pour les 15-24 ans et 26,9% pour les 25-34 ans.

Le secteur des « Services » demeure le premier pourvoyeur de l’emploi, avec 45,8% des actifs occupés dont 33,5% d’entre eux exercent dans la branche du commerce, suivi de l’ »Agriculture, forêt et pêche » (avec 31,2%), souligne le HCP.

Plus de la moitié (51,8%) des actifs occupés sont des salariés, 29,6% des indépendants, 13,7% des aides familiales et 2,2% d’entre eux sont des employeurs.

Par ailleurs, le HCP relève que « les emplois exercés restent peu qualifiés, faiblement protégés et organisés ».

Ainsi, 10,5% occupent un emploi de type occasionnel ou saisonnier, plus de 14% exercent un emploi non rémunéré, 25% bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (45,4% pour les salariés), plus de la moitié des salariés (54,6%) ne disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec l’employeur et 9,3% sont en situation de sous-emploi, précise la même.