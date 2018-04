"Produits de l'année Maroc": découvrez les 33 vainqueurs

33 produits innovants et attractifs ont été récompensés lors de la première cérémonie de remise de trophées du célèbre logo au macaron rouge «Elu Produit de l’Année» tenue le 30 mars à Casablanca.

Pour la première fois, les Marocains ont voté pour élire les “produits de l’année”.

"Pour cette première édition d’«Elu Produit De l’Année», nous avons primé des produits dans 33 catégories différentes en nous basant sur une étude réalisée par l’institut de recherche international Nielsen sur un panel de 3250 consommateurs marocains issus de 7 villes différentes dont Rabat, Casablanca, Agadir et Oujda", explique Faycal Maaouni, Directeur Général de «Produit De l’Année Maroc».

"Trois critères ont été pris en compte lors de l’étude, l’innovation, l’attractivité produit ainsi que l’intention d’achat . La pondération entre les trois critères est toutefois plus élevée pour l’innovation qui est de 40%", poursuit-il.

Les 33 produits choisis sont des produits de grande consommation de marque nationale ou internationale issus de différentes catégories (alimentaire, cosmétique, électroménager etc...) et qui répondent au mieux aux critères de sélection et qui, d'après le consommateur marocain, ont fait preuve d’innovation.

Pour ces entreprises gagnantes, le label «Elu Produit de l’Année» représente un véritable

argument de vente et un outil marketing irrefutable. Il est à noter que ce label "Produit de l'année" existe depuis 30 ans et est implanté dans 40 pays dans le monde.