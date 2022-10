L’effort d’investissement global du secteur public devrait s’élever à 300 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il de la note de présentation du Projet de loi de finance (PLF) de l’année 2023.

Cette enveloppe est répartie sur le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement avec 45 MMDH, le budget général, les comptes spéciaux du Trésor et les services d’Etat gérés de manière autonome (95,5 MMDH), les Établissements et Entreprises Publics (140,5 MMDH) et les Collectivités Territoriales (19 MMDH), précise cette note publiée sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

Ainsi, les programmes d’investissement financés dans le cadre des CST portent principalement sur le renforcement du réseau routier national, le soutien d’actions relevant des secteurs de l’agriculture, des eaux et forêts, de l’audiovisuel, de l’habitat, de la justice, de la culture, des sports et le financement de programmes socio-éducatifs.

Parallèlement, les dépenses d’investissement des Établissements et Entreprises Publics, devront couvrir les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de l’habitat, de l’agriculture, de l’électricité, de l’eau potable, des phosphates et dérivés, des autoroutes et des transports aériens, maritimes et ferroviaires.

Les investissements des Collectivités Territoriales seront, par ailleurs, consacrés à la mise en place d’infrastructures destinées à améliorer les conditions de vie des populations telles que l’extension et le renforcement des réseaux de voirie et d’assainissement, les constructions d’infrastructures culturelles, sportives et de loisirs, de marchés et d’édifices publics ainsi que les aménagements de jardins et d’espaces verts.

Pour ce qui est des SEGMA, leurs programmes d’investissement s’élèveront à près de 282,78 millions de dirhams (MDH).